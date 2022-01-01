2022/01/01 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، توضيحاً جديداً عن أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة، فيما طالبت بصرف تخصيصاتها المالية لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الانتاج، ودخول الوحدات التوليدية قيد الصيانة الاضطرارية والدورية للاستعداد للصيف القادم، أثر بشكل كبير على تجديد احمال المنظومة وأدى الى فقدان ما يقارب 8 الاف ميغاواط بين انحسارات الغاز وصيانات دورية واضطرارية"، مبيناً أن "هذا السبب أدى الى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

وأضاف موسى، أن "الوزارة تتفاوض بشكل مستمر مع الجانب الايراني، وتنسق بشكل عالي المستوى مع وزارة النفط لتعويض خطة الوقود البديل".

ولفت إلى أن "توقفاً حصل قبل أيام لمصفى غاز الشمال أثر بشكل كبير على المنظومة حيث توقفت قرابة 5 محطات من الشمال"، مؤكداً أن "المصفى عاد إلى العمل".

وطالب المتحدث الرسمي، بـ"صرف التخصيصات المالية لصالح وزارة الكهرباء لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح جديد من الكهرباء حول قلة ساعات التجهيز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح جديد من الكهرباء حول قلة ساعات التجهيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).