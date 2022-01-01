تحذير هام إلى مواطني البصرة بشأن التنزه في الاماكن البرية

2022/01/01 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، على ضرورة التزام المواطنين بالحذر عند التنزه في الاماكن البرية.

وقالت المديرية في بيان، إنها “تجدد دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الاماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية او قرب الانابيب والمنشات النفطية لخطورتها”.

ودعت إلى “التعاون معنا بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب (إبلاغنا فورا وليس العبث به أو تفحصه)”.

وبينت، أن “تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية”.

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