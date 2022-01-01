الموارد المائية: البصرة على موعد مع فيضانات وسيول

2022/01/01 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الموارد المائية من موجة سيول تضرب البصرة خلال الأيام المقبلة، وأكدت وضع خطة شاملة وموسعة لمواجهتها عبر تهيئة 66 آلية لدرء الفيضان ومعالجة السيول.

الوزارة كشفت عن وضع خطة شاملة وموسعة وبالتعاون مع الجهات الخدمية كافة لمواجهة أي طارئ بسبب كثافة الأمطار التي قد تحدث في الأيام المقبلة بحسب توقعات الانواء الجوية .

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