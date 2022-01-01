مقتل وإصابة 12 شخصا في البصرة بانفجار لغم

2022/01/01 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل وأصيب 12 شخصافي البصرة جراء انفجار لغم ارضي في منطقة الرميلة.

وافاد مصدر امني بان 7 لقو مصرعهم، فيما اصيب 5 اخرون بجروح جراء انفجار لغم ارضي يعود الى مخلفات الحرب العراقية الايرانية في صحراء الرميلة بقضاء الزبير.واشار المصدر الى ان المكان الذي شهد وقوع انفجار اللغم يعد وجهة سياحية للتنزه حيث يرتادها الكثير من الشباب والعائلات.

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