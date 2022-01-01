"أول جريمة في عام 2022".. مقتل شخص بإطلاق نار في الأردن 

2022/01/01 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام أردنية، السبت، أن العاصمة، عمّان، شهدت أول جريمة لعام 2022.

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