فلسطين ليست حقل تجارب للفاشلين - إبراهيم ابراش

2022/01/01 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش نتفهم أن يتمنى الفلسطينيون العاديون العيش في دولة واحدة ديمقراطية، كما نتفهم أن يُفكر كُتاب ومثقفون بالدولة الواحدة ويطالبون بها كبديل لحل الدولتين المأزوم، ولكن أن يطالب (قادة)سياسيون بحل الدولة الواحدة فهذا هروب للأمام ومحاولة للتغطية على الفشل والعجز ،والتهرب من الواجب الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان .



فكيف لمن فشلوا في تحقيق القليل أن ينجزوا الكثير؟ وهل العاجزون والفاشلون هم الذين يقررو ......





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