اليمن : اردعوا الغزاة، احذروا دعاة الحرب، واجهوا بائعي الأوطان! - منذر علي

2022/01/01 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي إنَّ جل نشاط الأحزاب والتنظيمات والمليشيات اليمنية المتنافرة يدور حول هدف واحد، وهو تحقيق مصالحها الضيقة، ولكن، بسبب الطبيعة القبلية والجهوية والطائفية لهذه الكيانات، فأنَّ مصالحها تتعارض مع المصالح الكُلْيَة للشعب اليمني، الذي يسعى للعدالة والحرية والسلام والاستقرار والتقدم.



الأدهى من ذلك أنَّ هذه الكيانات الشوهاء تدرك هذه الحقيقة، ولكنها ترى في نفسها وصية على الشعب، هي من يحق لها أن تحدد للشعب، ......





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