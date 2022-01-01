قائد شرطة بابل الجديد يتسلم مهام عمله

2022/01/01 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن تكليف قائد جديد لها.

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وذكر إعلام القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 كانون الثاني 2021)، انه "تسلم اللواء خالد تركي جهاد الشمري منصب قائد شرطة المحافظة خلفاً للواء المهندس علي هلال جاسم".

وأضاف البيان أن الشمري "باشر بمهامه رسمياً قائدا لشرطة بابل".

وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، جهاز الأمن الوطني بتولي اجراءات التحقيق في "مجزرة جبلة"، وذلك بالتنسيق مع قضاء بابل.

كرت خلية الإعلام الأمني انه "للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، القائد العام للقوات المسلحة يأمر بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وأكد بيان الخلية أنه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمراً فيه".

وأصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قراراً في أحداث مجزرة "جبلة" بمحافظة بابل.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، فقد "قرر الوزير عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا".

كما وجه الغانمي "بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي"، موعزاً الى "الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث".

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