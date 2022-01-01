أصحاب المولدات الأهلية يوضحون لـ(بغداد اليوم) اسباب اضرابهم.. الوثائق

2022/01/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف ممثلو اصحاب المولدات في محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن الاسباب التي تقف خلف اعلان اضرابهم عن تشغيل المولدات .

وقال احد ممثلي رابطة اصحاب المولدات في الديوانية حيدر الزبيدي لـ(بغداد اليوم) "بدأنا بالاضراب وايقاف تشغيل المولدات في جميع مناطق مركز المحافظة والاقضية والنواحي"، موضحا " اننا قدمنا طلبات عديدة بهذا الشأن ولم تستمتع لنا الحكومة المحلية وقدمنا ذلك لاحقا بطلبات خطية ، وبعد ذلك اتفقنا على الاضراب".

وأضاف"لن نعيد التشغيل حتى الغاء الضرائب المفروضة علينا ، والغاء التأمينات ، وتوحيد التسعيرة في جميع مناطق المحافظة مع رفض ان تحدد التسعيرة في نهاية الشهر".

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