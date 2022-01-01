فريق استخباري يطارد مزودي داعش بالادوية في محافظة عراقية

2022/01/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

‏ كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن تشكيل فريق استخباري خاص لتعقب ومطاردة مزودي داعش بالادوية في ديالى.

‏وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العمليات العسكرية الاخيرة في عدة قواطع في ديالى رصدت وجود كميات ليست قليلة من الادوية والعقاقير الطبية في مضافات داعش تستخدم لمعالجة جرحى التنظيم او المصابين بالامراض".

‏وأضاف أنه "تم تشكيل فريق استخباري من اجل تعقب ورصد مزودي داعش بالادوية والعقاقير"، لافتا الى "دعم الخلايا بالادوية تمثل تمويل مباشر للارهاب ويستدعي معرفة نوافذ تدفقها صوب خلاياه التي تنشط في مناطق نائية جدا".

‏وأشار إلى أن "العمليات الاخيرة لم ترصد وجود مواد او عقاقير مخدرة بشكل واضح عكس ما كان يعثر عليه قبل سنوات لكن هذا لايعني تخلي داعش على هذه الادوية والعقاقير".

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