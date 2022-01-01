البابا في رسالة رأس السنة: نحن بحاجة للسلام

2022/01/01 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يفيدنا أن نستسلم ونتذمّر وإنّما أن نُشمِّر عن سواعدنا لكي نبني السلام.

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