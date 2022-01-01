القائد الجديد لشرطة بابل يباشر مهامه رسميا

2022/01/01 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، تسلم اللواء "خالد تركي جهاد الشمري" منصب قائد شرطة المحافظة.

وقال اعلام القيادة في بيان اليوم (1 كانون الثاني 2022)، ان "اللواء خالد تركي جهاد الشمري تسلم منصب قائد شرطة المحافظة خلفا للواء المهندس علي هلال جاسم".

وأضاف البيان، "فيما باشر بمهامه رسميا قائدا لشرطة بابل".

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