الشيخ حمودي: لن يكون العراق مرتعا لمن ينتهك سيادتنا ويقتل شعبنا

2022/01/01 | 19:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم السبت، ان العراق دولة عظيمة ذات سيادة وشعب حر أبي، ولن يكون مرتعا لأي قوات أجنبية تنتهك سيادته، وتقتل شعبه، وتغتال قادة انتصاراته، وتعبث باقتصاده، وتتدخل بشؤونه.وأضاف خلال مشاركته اليوم في مسيرة الشهادة والسيادة المليونية بذكرى اغتيال قادة الانتصار، أن “الجريمة التي ارتكبتها […]

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