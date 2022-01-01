2022/01/01 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، توضيحاً جديداً عن أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة، فيما طالبت بصرف تخصيصاتها المالية لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، للوكالة الرسمية، إن “انحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الانتاج، ودخول الوحدات التوليدية قيد الصيانة الاضطرارية والدورية للاستعداد للصيف القادم، أثر بشكل كبير …

ظهرت المقالة الكهرباء توضح بشأن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء توضح بشأن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء توضح بشأن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).