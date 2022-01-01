مختبر سري وأجهزة معقدة.. كيف يحارب الاتحاد الأوروبي تزوير اليورو؟

2022/01/01 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الطابق الـ23 من مقرّ البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، يقع خلف بوابة أمنية مكانٌ سرّيّ: إنه مختبر مكافحة أوراق اليورو المزيّفة المتداولة.

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