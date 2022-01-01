اكثر من نصف مليون نسمة خارج اسوار

2022/01/01 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

نشرت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، جدولا بيانيا رسميا يوثق الموقف الوبائي العام في اخر ايام 2021 الخاص بتطورات فيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يوجود اكثر من 590 الف نسمة خارج اسوار لقاحات كورونا".

وبينت أن "هذه نسبة كبيرة جدا تثير القلق من ان اي موجة قادمة ستكون اكثر فتكا خاصة وأن اخر يوم كانت نسبة اخذ اللقاحات هي 3% فقط من الشريحة التي خطط لتقليحها".

وأكدت أن "ذلك يكشف عن عزوف كبير يستدعي تحرك حكومي لتجاوزه خاصة وأن البلدان المجاورة للعراق ومنها ايران القريبة من ديالى سجلت اصابات جديدة بالمتحور اوميكرون".

وفي وقت سابق، وضعت محافظة ديالى خطة لتلقيح مليون نسمة خلال 2021 لكن ما تحقق وفق الجداول الرسمية هو 409 الف فقط اي اقل من 50%.

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