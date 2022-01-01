ما زالت مجزرة درسيم تطارد الكورد في تركيا - جاكلين أشلي

2022/01/01 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_أشلي نشر المقال باللغة الإنكليزية في موقع جاكوبين الالكتروني بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2021—سافرت مراسلة مجلة جاكوبين إلى مقاطعة درسيم للتحقيق في الاكتشاف الأخير لمقبرة جماعية لضحايا مجزرة عام 1937.



ولكن أبعد من نسيانها، إنها فظاعة ما زالت تلاحق المنطقة حتى يومنا هذا، حيث يناضل الملايين من الكورد في تركيا من أجل حريتهم ضد الحملة القمعية التي شنها أردوغان.يلوح الشرطي التركي بي ......





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