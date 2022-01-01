التحوّل من دولة فاشلة الى مجتمع فاشل - الفضل شلق

2022/01/01 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق علاقات الندرة بين الإنسان والأشياء والممتلكات تخلق علاقات جديدة بين البشر.



حولت أحزاب السلطة الدولة الى دولة فاشلة، وهي تعمل على تحويل المجتمع الى مجتمع فاشل.



كيف ذلك؟ يعني الإفقار المتعمّد خلق علاقة جديدة بين المرء والأشياء، أساسها الندرة.



قبل 17 تشرين لم تكن العلاقة بين المرء والأشياء ذات أولوية.



كان أغلب اللبنانيين يعتبرون أن تحصيل وسائل العيش بما يتوفر لهم من مدخول وإدخار أمر مؤكد وعادي.



ه ......





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