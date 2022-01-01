نداء عاجل للتضامن العالمي، وإدانة القمع الدموي للتجمعات السلمية. - الحزب الشيوعي السوداني

2022/01/01 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_السوداني من أجل الافراج الفوري عن قيادات لجان المقاومة والمعتقلين السياسيين..تعرضت المواكب الجماهيرية المناهضة للحكم العسكري في السودان، والتي خرجت اليوم 30 ديسمبر 2021 في العاصمة السودانية الخرطوم، وأمدرمان ومدن أخرى، لقمع دموي عنيف..



حيث عمدت قوات الأمن، والشرطة، وقوات الدعم السريع إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين، حيث سقط على الفور أربعة شهداء، وجرح أكثر من مائ ......





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