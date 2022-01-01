بموجب مذكرة تفاهم.. تركيا تلتزم بإعطاء حصة من مياه دجلة والفرات إلى العراق

2022/01/01 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم السبت، توقيعها مذكرة تفاهم دخلت حيز التنفيذ، والتي تُلزم تركيا بإعطاء حصة من مياه دجلة والفرات إلى العراق.وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أهم ما جاء في المذكرة …

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