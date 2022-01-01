النفط العراقي يحقق إيرادات بـ7 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضي

2022/01/01 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تصدير أكثر من 100 مليون برميل خلال نوفمبر/ كانون الأول الماضي بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار.وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط …

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