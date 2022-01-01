الكهرباء تحدد سببين وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة

2022/01/01 | 19:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الكهرباء، السبت، سببين وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة، مشددة على ضرورة صرف تخصيصاتها المالية لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (1 كانون الثاني 2022)، إن "انحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الانتاج، ودخول الوحدات التوليدية قيد الصيانة الاضطرارية والدورية للاستعداد للصيف القادم، أثر بشكل كبير على تجديد احمال المنظومة وأدى الى فقدان ما يقارب 8 الاف ميغاواط بين انحسارات الغاز وصيانات دورية واضطرارية"، موضحا أن "هذا السبب أدى الى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

وتابع موسى، أن "الوزارة تتفاوض بشكل مستمر مع الجانب الايراني، وتنسق بشكل عالي المستوى مع وزارة النفط لتعويض خطة الوقود البديل".

وأضاف، ان "توقفا حصل قبل أيام لمصفى غاز الشمال أثر بشكل كبير على المنظومة حيث توقفت قرابة 5 محطات من الشمال"، لافتا إلى ان "المصفى عاد إلى العمل".

وطالب موسى، بـ"صرف التخصيصات المالية لصالح وزارة الكهرباء لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية".

(واع)

A.A

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