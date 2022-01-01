صيحة جديدة.. إكسسوار عسكري من القرن الـ19 حاز اهتمام مستخدمي مواقع التواصل

2022/01/01 | 19:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصفّح مواقع "إنستغرام، و"تيك توك"، و"بينتيريست" هذا الشتاء، وسترى آلاف الوجوه الشبابية ترتدي ما يشبه جوارب محبوكة ضخمة.وأصبح "بالاكلافا"، الذي يُشار إليه أحياناً بقناع التزلج، عنصراً أساسياً غير اعتيادي في الملابس، ومنافساً متأخراً.

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