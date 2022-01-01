2022/01/01 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل افاد مصدر امني، اليوم السبت، بالعثور على طفل يبلغ من العمر عشرة أيام مقتولا تحت الانقاض في حادثة جبلة، بمحافظة بابل.وقال المصدر في تصريح صحفي، انه “تم العثور على طفل يبلغ من العمر عشرة أيام مقتولا تحت الانقاض في حادثة جبلة ببابل”.ووقع يوم الخميس الماضي، خلافا عائليا تسبب بسقوط 20 ضحية …

ظهرت المقالة “فاجعة بابل” تستمر..



العثور على طفل تحت الأنقاض أولاً على النور نيوز.

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