العراق يسجل موقفًا وبائيًا منخفضًا في مطلع 2022

2022/01/01 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 150 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 151 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 230 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.6%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أقل من 4600 شخص، بينهم 77 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24163 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.55 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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