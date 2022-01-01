2022/01/01 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت تقارير استخبارية من مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية لدى بغداد وذلك في الذكرى سنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن تقارير امنية عراقية ان الأجهزة الأمنية أجرت عمليات تفتيش دقيقة في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة،وأشارت الوكالة الى ان النظام الإيراني يستخدم مقتل سليماني كرقم إضافي لإعادة إحياء البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، فضلاً عن سياستها الأوسع نطاقاً المتمثلة في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير استخبارية: مخطط لاستهداف السفارة في ذكرى حادثة المطار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير استخبارية: مخطط لاستهداف السفارة في ذكرى حادثة المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).