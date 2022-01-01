2022/01/01 | 20:06 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصة مروة السلحدار..
أول قبطانة مصرية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصرية تشق طريق البحر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أول قبطانة مصرية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصرية تشق طريق البحر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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