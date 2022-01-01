ليفربول يعلن رسميا إصابة يورغن كلوب بفيروس كورونا

2022/01/01 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة المدرب يورجن كلوب بفيروس كورونا (كوفيد19).

وقال النادي في بيانه:" سيغيب يورجن كلوب عن مواجهة تشيلسي يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي، بعد إعادة نتيجة اختبار كوفيد19 الإيجابية "

وأضاف:" المدرب الذي يشعر بأعراض خفيقة يتواجد الأن في العزل الصحي ".

وأتم:" أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفريق بأكمله، عدم وجود حالات إيجابية أخرى داخل الفريق، عدا الحالات الثلاث التي أكدها كلوب يوم الجمعة (لم يتم الكشف عن هويتهم) ".

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