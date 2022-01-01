قبل لقاء الحنانة.. الإطار يهدد: سنمضي بتشكيل الحكومة إذا رفض الصدر هذا الأمر

2022/01/01 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهدد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، بالذهاب نحو تشكيل الحكومة واعلانه الكتلة الأكبر بنحو 90 مقعدا في حال رفض الصدر الائتلاف معه، متوقعا سقوط الحكومة بـ6 اشهر من دون الصدر.

وقال القيادي في الإطار وائل الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي متماسك فيما بينه الكتلة الأكبر التي ستدخل الجلسة النيابية الاولى لكنه يريد أن يعدل التيار الصدري عن موقفه ويتم الذهاب إلى تشكيل حكومة تتضمن قطبي البيت الشيعي".

وأضاف ان "الاطار التنسيقي الكتلة الأكبر بـ90 مقعدا وسيشكل الحكومة في حال رفض الصدر الائتلاف معه"، مشيرا الى ان "عمر الحكومة لا يدوم اكثر من 6 اشهر في حال ذهب الصدر للمعارضة ومضي العراق بتغيير حكومته كل 6 اشهر من ثم سيناريو الانتخابات المبكرة مجددا".

وأفاد ان "هذا الامر غير صحيح ولن يسهم في استقرار البلاد وتقديم الخدمات"، مبينا ان "الكرد والسنة لن يدخلوا مع المكون الشيعي او إحدى كتلتيه ( الإطار او التيار ) في الجلسة الاولى بأئتلاف لأنهم سيدخلون كمكونات بعدها ينتظرون توافق البيت الشيعي او ذهاب احد طرفيه لتشكيل الحكومة حينها سيتم التوافق مع الطرف الشيعي من الكرد لتمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية ومع السنة لتمرير مرشحهم لرئاسة البرلمان".

ومن المقرر ان يعقد اجتماع ثالث في الحنانة بين الصدر والإطار التنسيقي بحضور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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