وفد عراقي يتوجه إلى تركيا قريباً.. مباحثات جديدة بشأن ملف المياه

2022/01/01 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أجندة زيارة الوفد العراقي التفاوضي إلى تركيا.وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة وقعت مذكرة تفاهم وتمت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ”، لافتاً إلى أن “أهم ما جاء في المذكرة هي الخطوات العملية، وفيها نقطة حيوية وهي التزام تركيا بإعطاء حصة من …

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مباحثات جديدة بشأن ملف المياه أولاً على النور نيوز.

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