توضيح من الكهرباء بشأن تراجع ساعات تجهيز الطاقة

2022/01/01 | 20:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الكهرباء، السبت، توضيحاً

جديداً عن أسباب تراجع ساعات تجهيز

الطاقة، فيما طالبت بصرف تخصيصاتها

المالية لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع

الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى

للوك

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