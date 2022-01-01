إعلان الحداد في قضاء الزبير بالبصرة

2022/01/01 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، السبت، الحداد ثلاثة أيام على ارواح ضحايا حادثة الرميلة.

وقال قائمممقام قضاء الزبير، عباس ماهر السعيدي، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (1 كانون الثاني 2022)، انه "تعلن الحكومة المحلية في قضاء الزبير الحداد ثلاثة ايام على ارواح ضحايا حادثة الرميلة هذا اليوم البالغ عددهم 6 شهداء".

وأضاف، انه "وتعزي اهليهم وذويهم بأحر التعازي لهذا المصاب الجلل..



تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون، والشفاء العاجل للجرحى في هذه الحادثة وحادثة سفوان ، داعين الله ان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يحفظ مواطني هذه المدينة من كل مكروه".

وكانت مديرية شرطة محافظة البصرة، قد اصدرت اليوم السبت، بيانا في أعقاب الانفجار الذي وقع في منطقة الرميلة جراء مقذوف حربي، وأدى إلى تسجيل ضحايا وإصابات في صفوف المواطنين.

وقالت المديرية في بيان، انه "تجدد مديرية شرطة محافظة البصرة دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الأنابيب والمنشات النفطية لخطورتها".

وأضافت، "كما ندعوكم الى التعاون معنا بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب إبلاغنا فورا وليس العبث به أو تفحصه".

وتابعت، أن "تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية".

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