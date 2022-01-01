جرحى في ثاني انفجار يضرب البصرة خلال ساعات

2022/01/01 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بانفجار كبير في منفذ سفوان الحدودي غرب محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (1 كانون الثاني 2022)، ان "الانفجار لم تعرف طبيعته الى الان، ويعتقد انه مخلفات حربية في منطقة جبل سنام بناحية سفوان ضمن قضاء الزبير غرب البصرة".

واضاف، ان "الانفجار خلف جريحين كحصيلة اولية"، لافتا الى انه "الانفجار الثاني بالبصرة اليوم".

وفي وقت سابق، لقي 5 اشخاص مصرعهم فيما اصيب 5 اخرون بجروح متفاوتة كحصيلة اولية، السبت، جراء انفجار لغم ارضي في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة.

وافاد مصدر امني لـNRT عربية، (1 كانون الثاني 2022)، بان "5 اشخاص قتلوا، فيما اصيب 5 اخرون بجروح مفتاوتة، جراء انفجار لغم ارضي في صحراء الرميلة بقضاء الزبير بمحافظة البصرة".

الى ذلك قال قائممقام القضاء عباس السعيدي في تدوينة تابعها NRT، ان "لغما ارضيا انفجر في منطقة الرميلة، ما ادى الى مقتل واصابة 8 مواطنين على اثر ذلك، كحصيلة اولية".

وشددت مديرية شرطة محافظة البصرة، السبت، على ضرورة التزام المواطنين بالحذر عند التنزه في الاماكن البرية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 كانون الثاني 2022)، إنها "تجدد دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الاماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية او قرب الانابيب والمنشات النفطية لخطورتها".

واضاف البيان، ان "المديرية دعت الى التعاون معها بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب (إبلاغنا فورا وليس العبث به أو تفحصه)".

واوضح، أن "تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية".

كما أعلنت الحكومة المحلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، السبت، الحداد ثلاثة أيام على ارواح ضحايا حادثة الرميلة.

وقال قائمممقام قضاء الزبير، عباس ماهر السعيدي، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (1 كانون الثاني 2022)، انه "تعلن الحكومة المحلية في قضاء الزبير الحداد ثلاثة ايام على ارواح ضحايا حادثة الرميلة هذا اليوم البالغ عددهم 6 شهداء".

وأضاف، انه "وتعزي اهليهم وذويهم بأحر التعازي لهذا المصاب الجلل..



تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون، والشفاء العاجل للجرحى في هذه الحادثة وحادثة سفوان ، داعين الله ان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وان يحفظ مواطني هذه المدينة من كل مكروه".

وكانت مديرية شرطة محافظة البصرة، قد اصدرت اليوم السبت، بيانا في أعقاب الانفجار الذي وقع في منطقة الرميلة جراء مقذوف حربي، وأدى إلى تسجيل ضحايا وإصابات في صفوف المواطنين.

وقالت المديرية في بيان، انه "تجدد مديرية شرطة محافظة البصرة دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الأنابيب والمنشات النفطية لخطورتها".

وأضافت، "كما ندعوكم الى التعاون معنا بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب إبلاغنا فورا وليس العبث به أو تفحصه".

وتابعت، أن "تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية".

N.A

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