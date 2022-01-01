فيديو يُظهر هجوم نمر على شخص تخطى حاجز الأمان.. والشرطة تخلصه بأعجوبة

2022/01/01 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم التالي لهجوم النمر في حديقة حيوان نابولي، تمكن المحققون من تجميع ما حدث معًا.اعترف الضحية البالغ من العمر 26 عامًا، ريفير روزينكويست، لنواب مقاطعة كولير أنه تسلق فوق حاجز في منطقة محظورة.

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