دولة خليجية تجيز الاستخدام الطارئ للدواء المضاد لكورونا

2022/01/01 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرين، اليوم السبت، الموافقة على الاستخدام الطارئ لدواء “باكسلوفيد” المضاد لفيروس كورونا.ويشمل هذا القرار الحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عاماً فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إن “الموافقة تأتي بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة «فايزر»، بالنسبة للقرار الذي “تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية”.وأشارت إلى أنه “بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر كانون الثاني الحالي”.

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