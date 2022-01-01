يمكنك سماع “أوميكرون” قبل الشعور به

2022/01/01 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضحت صحيفة “ميترو” البريطانية أن أولى العلامات على الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، قد تكون تغير الصوت، وأن هذا العارض ما يفرقه عن “الزكام”.

وفي تقرير لها، أشارت “ميترو” إلى أن “مستويات قياسية من الأشخاص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وأنه قد تكون إحدى أولى العلامات على الإصابة بمتحور “أوميكرون” من هذا الفيروس هو تغيير في صوت المصاب”.

وأضافت: “هناك أدلة متزايدة على أن متحور “أوميكرون” يشبه الزكام أكثر من المتحورات السابقة”، لافتة إلى أنه “بالنسبة للبعض، فإن أحد الأعراض المحتملة الأولى للإصابة بمتحور “أوميكرون” هو الصوت الأجش، مما يعني أنه قد يكون من الممكن سماع “أوميكرون” قبل الشعور به”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، أبلغ عشرات الأشخاص عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض البرد”، مشيرة إلى أن الخبراء يحذرون من أن العلامات المنذرة يمكن أن تكون أي شيء من سيلان الأنف والصداع إلى آلام الجسم والتعرق الليلي، وأن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي احتكاك الحلق والعطس وآلام أسفل الظهر والتعب.

وأوضحت أنه “بالرغم من أن المملكة المتحدة تبلغ عن مستويات إصابة قياسية بفيروس كورونا، فإن المؤشرات والدراسات المبكرة تشير إلى أنمتحور “أوميكرون” قد يكون شكلا أكثر اعتدالًا من متحورات الفيروس السابقة (ضرره أخف)”.

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