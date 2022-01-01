إصابة مواطنين اثنين بانفجار مقذوف حربي في البصرة

2022/01/01 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيور/ البصرة انفجر مخلف حربي في ناحية سفوان بمحافظة البصرة، مساء السبت، بعد مقذوف الرميلة الذي انفجر بعد ظهر اليوم بالمحافظة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح خطيرة.وأفاد مصدر أمني في تصريح صحفي، بأن “مخلفاً حربيا انفجر بمنطقة جبل سنام في ناحية سفوان بقضاء الزبير غرب البصرة أدى إلى إصابة مواطنين اثنين”.

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