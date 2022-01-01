القوات التركية تعتقل عراقيين اثنين بذريعة الاقتراب من قواعدها

2022/01/01 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر محلية بقيام القوات التركية باعتقال مدنيين اثنين شمالي محافظة اربيل .

المصادر قالت ان القوات التركية اعتقلت مواطنين اثنين اقتربا من احدى قواعدها في منطقة برادوست شمالي محافظة اربيل كانا قد توجها الى تلك المناطق بهدف صيد الحيوانات والطيور البرية مبينة ان القوات التركية الموجودة في تلك المناطق تقوم أحيانا باعتقال المواطنين الذين يقتربون من قواعدها ثم تفرج عنهم لاحقا لكنها لم تفرج عن الشخصين المعتقلين في المرة الاخيرة لغاية الآن.

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