حادثة أليمة بالعراق.. خرجوا ليحتفلوا برأس السنة فعادوا جثثا وجرحى

2022/01/01 | 20:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت مجموعة من الأشخاص للاحتفال برأس السنة، لكن القدر شاء أن يرجعوا إلى منازلهم جثثاً وجرحى.

في تفاصيل الحادثة التي وقعت في العراق، فقد قتل ستة أشخاص وأصيب 4 آخرون، السبت، بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات الحرب في منطقة الرميلة الشمالية غربي البصرة التي اعتادت الأسر في المحافظة زيارتها.

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وأعلنت الإدارة المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة عن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادثة الرميلة البالغ عددهم 6، متمنية الشفاء العاجل للجرحى لهذه الحادثة.

ودعت قيادة شرطة البصرة المواطنين كافة بالابتعاد عن المحرمات النفطية ومناطق المخلفات الحربية.

وقالت في بيان إن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامتهم بعد تسجيل ضحايا بين قتلى وجرحى نتيجة انفجار مخلفات حربية في منطقة الرميلة الجنوبية وسفوان.

وذكر مدير المركز الإقليمي لإزالة الألغام، نبراس التميمي، أن منطقة الرميلة من أكثر المناطق تلوثا بالألغام والقنابل العنقودية.

وأضاف أن المركز وبأكثر من مناسبة حذر من دخول تلك المناطق إلا للمخولين رسميا، مؤكداً أن تلك المناطق ملوثة ومساحتها كبيرة وتحتاج إلى أعمال مسح وتطهير، داعيا الحكومة المحلية لتخصيص الأموال للقيام بأعمال تطهير المناطق الملوثة.

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