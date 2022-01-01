بغداد: عصابة تسرق مسجداً!

2022/01/01 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افادت مصادر محلية في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بأن مسجداً تعرض للسرقة من قبل مجهولين، في منطقة بغداد الجديدة.

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وقالت المصادر، لـ"ناس" (1 كانون الثاني 2022): إن "جامع السامرائي في منطقة بغداد الجديدة، تعرض إلى سرقة، من قبل مجهولين".

وأضاف، أن "اللصوص سرقوا كاميرات المراقبة، وكذلك جهازا نقالا، وبعض الأشياء الأخرى".

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