بالصور.. أقضية بالديوانية تستقبل العام

2022/01/01 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

غطى الظلام، اليوم السبت، جميع اقضية ونواحي محافظة الديوانية بسبب اضراب اصحاب المولدات.

وقال المواطن احمد عبد الستار، في حديث لـ(بغداد اليوم): "نطالب الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ زهير الشعلان بالتدخل وفرض القانون على اصحاب المولدات فليس من الممكن ان تبقى المدينة بهذا الظلام بسبب تمرد أصحاب المولدات".

وتابع: "ماذنبنا ان نعيش بهذا الظلام ونحن ندفع اجور لذلك".

وأضاف: "قد تحصل مشاكل بين المواطنين واصحاب المولدات لذلك نتمنى ان تعالج الحكومة المحلية الموقف".

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