بعد مجزرة الرشاد.. البدء بالمرحلة الثانية من تغييرات

2022/01/01 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من تغييرات المنظومة الامنية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مجزرة الرشاد نهاية تشرين الاول الماضي كشفت اهمية اعادة النظر بالقيادات الامنية واجراء تغيرات جوهرية خاصة وان بعضها يتبوأ منصبه منذ فترات ليست قليلة رغم تسجيل خروقات متكررة في قواطعهم".

وأضاف ان "المرحلة الاولى شهدت سلسلة تغيرات ابرزها قائد الشرطة ونائبه"، مبينا ان " الايام الاخيرة شهدت المرحلة الثانية من التغيرات وشملت من 3-4 مواقع امنية بعضها امراء الافواج".

وأفاد ان "التغييرات جرت بضوء اخضر من بغداد وبموافقة الكاظمي بشكل مباشر على المشهد العام للتغيرات"، مشيرا الى ان "التغيرات لن تتوقف في ديالى وهي تجري وفق مراحل متعاقبة ضمن وحدات امنية في قضائي المقدادية وبلدروز وستليها تغيرات اخرى وفق المعلومات المتوفرة".

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