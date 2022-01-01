2022/01/01 | 20:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الله الرشيد

"لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار" قالها

رئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير

بالعاصمة الصينية بكين لمضيفه الصيني

لي كه تشاينغ في أغسطس/آب الماضي،

وأبلغه حينها أن بلاده ألغت ثلاثة

م

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