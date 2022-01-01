2022/01/01 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر محلي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بأن مسجداً تعرض للسرقة من قبل مجهولين، في منطقة بغداد الجديدة.وقال المصدر في تصريح له، إن “جامع السامرائي في منطقة بغداد الجديدة، تعرض إلى سرقة، من قبل مجهولين”.وأضاف، أن “اللصوص سرقوا كاميرات المراقبة، وكذلك جهازا نقالا، وبعض الأشياء الأخرى”.

ظهرت المقالة مسجد يتعرض للسرقة في منطقة بغداد الجديدة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجد يتعرض للسرقة في منطقة بغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسجد يتعرض للسرقة في منطقة بغداد الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).