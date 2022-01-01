احراق قرابة 900 سيارة جراء اعمال شغب في فرنسا

2022/01/01 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن البلاد شهدت أعمال شغب ادت لاندلاع النيران بقرابة 900 سيارة واعتقال مئات المواطنين خلال الاحتفاء برأس السنة الجديدة.ونقلت وسائل الاعلام عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قوله ان “874 سيارة احترقت جراء اعمال شغب خلال الاحتفاء بليلة رأس السنة، مقابل إشعال 1316 مركبة في عام 2019، […]

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