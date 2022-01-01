2022/01/01 | 20:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشباكات جنوب البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/01 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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