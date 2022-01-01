الحيوانات تحب لعق البترول - سعود سالم

2022/01/01 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم في زاوية الغرفة المعتمةيستلقي التمساح بتعب على السريريحدق في السقفالفيل الأزرق كان محاصرا في بروازمعلقا بمسمار على الجداروالذئب المرقط جالسا على الكرسي العتيقمرفقيه على الطاولةيتحدث بصوت خافتوينظر خلسة من النافذةإلى الطريقينتظر الفضيحة القادمةيتلذد بساعات الفراغيشعل عود ثقاب في العتمةلإشعال سيجارةويطلب قهوةوكأس من الماءدون أن ......





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