أفغانستان.. إصابة شخصين بانفجار وسط كابل

2022/01/01 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الداخلية الأفغانية في الحكومة المؤقتة للبلاد إصابة شخصين بانفجار وقع في الجزء الأوسط من العاصمة كابل.

وأشارت وكالة “بختار” المحلية إلى أن “شخصين أصيبا بجروح في الانفجار الذي دوى قرب الجامعة التربوية في كابل..



وأن الحادث وقع نتيجة انفجار لغم زرع على جانب الطريق”.

وخلال عام 2021 أصبحت التفجيرات في كابل أكثر تكرارا، وأعلن تنظيم “الخلافة الإسلامية ولاية خرسان” المسؤولية عن معظمها.

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