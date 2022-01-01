5 وفيات الوباء وانخفاض الاصابات الى النصف في أول يوم من 2022

2022/01/01 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة عن حدوث انخفاض في عدد الاصابات بفيروس كورونا مع تسجيل خمس وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وفي أول موقف وبائي تنشره في العام الجديد أشارت الوزارة الى تسجيل مئة وإحدى وخمسين إصابة جديدة بالفيروس وهو ما يمثل نحو نصف العدد المسجل في اليوم الذي سبقه مؤكدة في الوقت ذاته تعافي مئتين وثمانية وثلاثين من المصابين في حين أكدت الوزارة ان ثمانية آلاف واربع مئة وخمسة وسبعين شخصا تلقوا اللقاحات في يوم واحد.

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