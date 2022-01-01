وزارة البيئة تحدد سببين لانفجار البصرة

2022/01/01 | 21:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة البيئة، اليوم السبت، سببين محتملين لانفجار البصرة الذي أودى بحياة 6 شهداء في صحراء الرميلة في وقت سابق من اليوم، فيما استبعدت فرضية أن يكون ناجماً عن لغم.وقال مدير عام شؤون الألغام في وزارة البيئة ظافر الساعدي، إن “البصرة من أكثر محافظات العراق والعالم تعرضا لخطر المخلفات الحربية نتيجة …

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